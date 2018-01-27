Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç: Artık zamanı geldi

Fenerbahçe Kulübünün mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesi başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, elini taşın altına koyma zamanının geldiğini kaydetti.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısında üyelere hitap eden Ali Koç, daha önce 6 yıl yöneticilik yaptığını hatırlatarak, "Başkan adaylığım konusundaki muhtelif iddialar ve iftiralardan dolayı bu noktaya nasıl gelindiğini paylaşmak istiyorum." dedi.

Sarı-lacivertli kulüpte yöneticiliği 2012 yılında bıraktığını hatırlatan Koç, "O günden bu zamana gittiğim birçok yerde Fenerbahçe'yle ilgili büyük sevgi, beklenti ve teveccühle karşılaştım. Ancak bu beklentilere karşılık verememek de beni üzüyordu. Ne yazık ki 2015 yılında ise sayın başkanımız Aziz Yıldırım'ın yönetime girme davetine olumlu karşılık veremedim. Yaptığımız istişarelerde, zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim." diye konuştu.

"Şartlar, tahminimden önce adım atmama sebep oldu"

Ali Koç, kendisini başkan adayı olma kararı almaya götüren sebepleri anlatırken, "Son dönemdeki süreçte oluşan şartlar, bana göre sürdürülemez mali yapı ve kulübün genel gidişatı, adaylık konusunda tahminimden önce adım atmama sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Yargıtay kararını beklemeden neden aday olduğu konusunda kendisine sorular geldiğini aktaran Koç, "Onları da anlayışla karşılıyorum. Yargıtay kararının açıklanmasıyla sürecin bitmeyeceği, üst mahkemeye gidilebileceği ve senelerce bu durumun sürüncemede kalabileceğine inandığım için böyle bir karar aldım. Bu dava yarın da 3-5 sene sonra da bitebilir. Ancak Fenerbahçe'mizin bekleyecek bu kadar zamanı olmadığını düşünerek yola çıktım." değerlendirmesinde bulundu.

Genel kurulda başkanlığa seçilmesi durumunda bu davanın takipçisi olmayı sürdüreceklerinin teminatını veren Ali Koç, "Haklı davamıza sahip çıkacağımızdan, uğradığımız zararların temini için her türlü mücadeleyi vereceğimizden hiçbir şüpheniz olmasın. Elimizden geleni yapacağımız konusunda müsterih olmanızı ve bizlere inanmanızı rica ediyorum. Sayın başkanın Silivri Cezaevinden çıkarken yaptığı, 'Yargıtay kararının bir önemi kalmamıştır.' sözlerini de hatırlatmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

"Borç sarmalı sürdürelemez noktada"

Ali Koç, adaylık kararı almasında mali durumun en önemli konu olduğunu aktarırken, "Günü kurtarma anlayışı neticesinde oluşan finansal dengesizlik ve borç sarmalının sürdürülemez noktaya geldiğini, devamı durumunda mali bağımsızlığımızın dahi tehlikeye düşeceğini gördüğüm için adaylık kararı aldım." şeklinde konuştu.

Finansal durumla ilgili yapılan her açıklamanın, bir öncekinden daha sıkıntılı olduğunu belirten Koç, "Finansal tablonun bütününü göremiyoruz ama buna rağmen mevcut durumun sürdürülebilir olmanın ötesine geçtiğini düşünüyorum. Kamuyu Aydınlatma Platformuna verilen bağımsız denetim kurul raporları da bunu gösteriyor. Mali durum açısından kaybedilecek zaman olmadığına inanıyorum. Bu olumsuz tabloyu düzeltmek için yarın çok geç olabilir." diye konuştu.

Seçimlere dönük dileklerini aktaran Koç, "En büyük dileğimiz ve arzumuz, kazanmak için her yolun mübah olmadığı, şeffaf, adil, Fenerbahçe'mize yakışır bir ortamda seçimin yapılması. Sonuç ne olursa olsun, Fenerbahçe'nin kazandığı bir seçim sürecini hep beraber yaşamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Mehmet Ali Aydınlar için fikrim aynı"

Ali Koç, sarı-lacivertli kulübe yeniden sponsor olmasıyla gündeme gelen eski yönetici Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili de sert ifadeler kullandı.

Kendisinin ve ekibinin seçim sürecinde Mehmet Ali Aydınlar ile bir araya geldiğinin ileri sürüldüğünü dile getiren Koç, "Bu doğru değildir. Ne benim ne de ekibimden herhangi birinin kendisiyle görüşmesi olmamıştır. Mehmet Ali Aydınlar için fikrim aynı. Kendisi ile ilgili 1 Kasım 2012'deki basın toplantısında ne söylediysem, yine aynı fikrimin arkasındayım. Belki o günden bugüne çok şey değişti ama benim düşüncelerimde değişiklik olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç, konuşmasını "Kalpler beraber" sözüyle tamamladı ve salonda bulunan Divan Kurulu üyelerinden büyük alkış aldı.

Seçim tarihi açıklandı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulunun 26-27 Mayıs'ta çoğunluk sağlanması halinde yapılacağını, çoğunluk sağlanmaması durumunda ise 2-3 Haziran tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın düzenleneceğini açıkladı.