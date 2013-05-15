Fenerbahçe basın toplantısı düzenledi

Fenerbahçe Kulübü olaylı derbide gelişen olayları açıklamak adına bir basın toplantısı düzenledi. 13.30'da başlaması beklenen toplantı, Drogba ve Eboue'ye muz gösterdiği iddia edilen Fenerbahçeli taraftarın gecikmesi sonucu 1.5 saat rötarlı başladı.

Fenerbahçe adına yöneticiler Ömer Temelli ve Tolga Deniz Aytöre'nin hazır bulunduğu basın toplantısında barkovizyonlu sunum yapıldı.

'Acımız var, acılarımız var'

Tolga Deniz Aytöre şunları söyledi: "Acımız var, acılarımız var. Çok konuşmayacağız. Bugüne kadar sustuk. 2-3 gündür Galatasara-Fenerbahçe rekabetinin dışına çıktı iş. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren bir konuda, Türk kültüründe olmayan bir suçlamayla karşılaşmayı hazmedemeyiz. Fenerbahçe'yi sevmeyebilirsiniz. Ama Fenerbahçe üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayamazsınız. Basın toplantımızın sebebi budur. Bizim amacımız doğruyu göstererek, Türkiye'yi Avrupa'da düştüğü durumdan kurtarmaktır. Biraz sonra bu olayın aktörleri doğruları konuşacak."

'Fotoğraf çekilirken sahada sadece Muslera vardı'

Aytöre'nin konuşmasının ardından "muzlu taraftar" fotoğrafını çeken fotomuhabiri Doğan Çil sözü aldı:

"Bu fotoğraf 19.10 ile 19.15 arasında çekildi. İki takım da sahaya yoktu. Muslera sahadaydı. Fotoğrafın çekildiği anla ilgili konuşuyorum. Öncesi ve sonrasıyla ilgili konuşmuyorum. Fotoğrafın çekildiği an iki takım da sahada yoktu."

'Benim kültürümde ırkçılık yok'

Sonra da "fotoğraftaki taraftar" sözü aldı:

"Ben statta o muzu bir amcadan ikram aldım. Muslera'ya yapılan tezahürata eşlik ettim. O sırada başka bir futbolcu sahada yoktu. Benim kültürümde böyle bir şey yok. Muzun ırkçılık anlamına geldiğini de bilmiyordum. Muslera ve Taffarel dışında kimse sahada yoktu. Kültürümde ve yaşam tarzımda ırkçılık yoktur."

'Benim siyahi arkadaşlarım var'

Fotoğrafta görünen bir diğer Fenerbahçe taraftarı "Bizim asla öyle bir niyetimiz olmadı. Benim siyahi arkadaşlarım var." şeklinde açıklama yaptı.

Tekrar sözü alan Aytöre "Bu konunun burada kapanması gerekiyor. Biz hiçbir şeyi uzun bir süredir cevaplandırmıyoruz. Yaşanan gerilimin farkındayız. Umarım 2 gündür koparılan fırtına olumsuz sonuç doğurmaz. Bu olayların bitmesi için Fenerbahçe gereken her şeyi hatta öncülük yapar" dedi.

Ömer Temelli ise şunları söyledi:

"En ufak bir şeyde konuyu değiştirip, rakibe gol atmak isteyen yöneticiler var. Galatasaray kafilesini ben karşıladım. Oturacakları tribüne kadar getirdim. Fatih Hoca ile güzel bir konuşmamız oldu. Maç bitince 'Bizi kimse karşılamadı' dediler. Irkçılık palavralarının yanında bu çok ufak bir şey. Herkesin haddini, yerini bilmesi lazım. Bundan sonra herkes daha dikkatli olsun. Irkçılık söylentileri, Türkiye'nin ceza almasına sebep olru. Bu kimseye yaramaz. Bundan sonra bir milat olsun. Bu tribün olayları biter. Artık kayıp vermeyiz. 19 yaşında bir arkadaşımız vefat etti. Bu vefatın ölçüsü olan hiçbir şampiyonluk yoktur."