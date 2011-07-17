Fenerbahçe: Başbakan ihraç edilmeyecek

T24 - Fenerbahçe, Başbakan Erdoğan’ın şike soruşturması nedeniyle kulüp üyeliğinden ihraç edileceği iddialarını yalanladı.





Fenerbahçe Kulübü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kulüpten ihraç edileceği yönünde bazı internet sitelerinde çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.



İhraç iddiaları yalanlanırken, bu yönde imza toplandığı haberlerinin gerçek olmadığı bildirildi.



Açıklamada, şöyle denildi:



''İnternet sitesinde, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, kulübümüz üyeliğinden ihraç edileceği ve bu amaçla da imza toplandığı şeklinde bir haber yer almaktadır. Söz konusu haber, baştan aşağıya uydurma ve yalandır.



Ahlak yoksunu ve hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta zorlandığımız bu yalan ve imzasız haberi yapanları ve bunu internet sitesinden yayınlayan Milliyet Gazetesi'ni şiddetle kınıyoruz.”



