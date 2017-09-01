T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Başakşehir'e çalıştı

İSTANBUL,(DHA) (FOTOĞRAFLI) Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

01 Eylül 2017 23:43

İSTANBUL,(DHA) (FOTOĞRAFLI)

Fenerbahçe, Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 18.00\'de başladı ve 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması ile antrenmanı sürdürdü. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.
Sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken, Milli takımlarda bulunan oyuncular Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Robin van Persie, Giuliano Victor De Paula, Oğuz Kağan Güçtekin ve Ahmethan Köse antrenmanda yer almadı. Eşi doğum yaptığı için izinli olan Volkan Demirel de antrenmana katılmadı.
Sarı-Lacivertli ekip Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını 2 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FOTOĞRAFLI Fenerbahçe Süper LigMedipol BaşakşehirCan Bartu TesisleriTeknik Direktör Aykut KocamanAntrenmanArdındanSakatlıklarıMehmet EkiciYiğithan GüveliMilliMehmet TopalKöybaşı Ozan TufanMartin Skrtel Nabil Dirar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24