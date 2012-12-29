Fenerbahçe Barcelona'ya direnemedi

Fenerbahçe Ülker, THY Euroleague Top 16'da grubun favori takımlarından Barcelona'ya konuk oldu. Karşılaşmada etkisiz bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, sahadan 100-78'lik sonuçla mağlup oldu ve Top 16'ya yenilgiyle başladı.

THY Euroleague Top 16 F Grubu ilk maçında Barcelona ile Fenerbahçe Ülker, İspanya'da karşılaştı. Fenerbahçe, varlık gösteremediği karşılaşmada güçlü rakibine 22 sayı farkla 100-78 kaybetti. İspanyol temsilcisinde 6 oyuncu çift hanelerde skor üretirken, Fenerbahçe'de Bojan Bogdanovic 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

NTV Spor ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanan karşılaşmaya 10-2'lik seriyle başlayan Barcelona, ilk periyodda maçın hakimiydi. Oyunu istediği gibi yönlendiren İspanyol ekibi, ilk 5 dakikada temsilcimize 4 sayı şansı verirken ilk çeyreği 24-13 önde kapattı.

Fenerbahçe Ülker, ikinci çeyreğin ilk dakikalarında hücumda kıpırdansa da ilerleyen dakikalarda Barcelona tekrar oyunun kontrolünü eline geçirdi. Farkı daha da açan İspanyol temsilcisi, ikinci yarıyı 54-35 önde kapattı.

Fenerbahçe Ülker, maçın üçüncü çeyreğinde de varlık gösteremedi. Sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında son çeyreğe 79-60 geride girdi.

Son çeyrekte temsilcimiz, hücumda toparlansa da Barcelona sayı farkının erimesine izin vermedi ve karşılaşma 100-78 İspanyol temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe Ülker'de Bojan Bogdanovic 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Barcelona'da Navarro ve Huertas, 14'er sayı üretti.



Efes son çeyrekte yıkıldı



E Grubu'ndaki temsilcimiz Anadolu Efes'ten de kötü haber geldi. Efes, ilk hafta mücadelesinde CSKA Moskova ile Rusya'da karşılaştı.

İlk üç çeyreğini başabaş götürdüğü karşılaşmada Efes, son çeyrekte aynı performansı gösteremeyerek güçlü rakibine 19 sayı farkla 90-71 mağlup oldu.

24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Jordan Farmar, mağlubiyete engel olamadı. CSKA'da ise Nenad Krsic ve Sonny Weems 22'şer sayı kaydetti.