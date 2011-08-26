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Spor

Fenerbahçe Bank Asya 1. Lig'i istiyor İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2011 01:28

-Fenerbahçe Bank Asya 1. Lig'i istiyor İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edilme sonrası yaşanan gelişmeler üzerine, ''Futbolcularımız artık Fenerbahçe'nin bu son gelişmeler çerçevesinde Bank Asya 1. Lig'de devam etmesini ve bunun gerçekleşmesini bizden talep ettiler. Yarın bunu konuşmak, istişare etmek üzere Futbol Federasyonuna gidiyoruz'' dedi.  Futbolcular ve teknik heyetin Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptıkları toplantının ardından toplantıya dahil olan Koç, tesislerin önünde yaptığı açıklamada, futbolcuların ''Bank Asya 1. Lig'de devam edelim'' şeklindeki talebi olduğunu duyurarak, yönetim kurulunun ve taraftarların da bunu istediğini belirtti.    Koç, açıklamasında şunları söyledi:  ''Burada tarihi bir toplantı yaptık. Fenerbahçe camiası ve yönetim olarak böyle sporculara sahip olduğumuz için böyle bir teknik kadroya sahip olduğumuz için son derece gururluyuz. Futbolcularımız, artık Fenerbahçe'nin bu son gelişmeler çerçevesinde Bank Asya 1. Ligi'nde devam etmesinin ve bunun gerçekleşmesini bizden talep ettiler. Biz artık onurumuzla Bank Asya 1. Ligi'nde mücadele edip hem ulusal hem de uluslararası arenalarda bu kabul etmediğimiz iddiaların artık geride kalmasını, ondan sonra hukuk süreci ne karar verirse ilerlemenin herkes açısından, herkes derken Fenerbahçe Spor Kulübü, Türk futbolu, Türk futbol seyircisi, Fenerbahçe taraftarı, herkes açısından daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Sadece sporcularımız değil dün Nihat Özdemir Bey de aynı söylemde bulundu. Taraftarlardan yağan mailler fakslar da aynı şeyleri söylüyor. Yönetimimiz de bu şekilde düşünüyor. Biz bu şekilde yarın federasyona bunu konuşmak istişare etmek üzere gidiyoruz. Diyeceğiz ki; Bu kadar Beşiktaş'ın kupayı geri vermesinden etkilendiniz, itibarı arttırdığını söylediniz. O zaman bizi de suçlu bulun, bizi de gönüllü olarak veya sizin kararınızla Bank Asya 1. Lig'e yollayın. Çünkü Şampiyonlar Ligi ile ilgili verdiğiniz karara baktığımız zaman siz zaten kendi gözünüzle bizi suçlu buluyorsunuz. Kendi ülkemizde hukuk sürecini bekleyeceğiz ama öbürünü UEFA demek, kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyoruz, bir Türk olarak kabul etmiyoruz. 

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