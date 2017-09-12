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Spor

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5

12 Eylül 2017 18:42

Fenerbahçe, Süper Lig\'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30\'da başladı ve toplam 1 saat 50 dakika sürdü. Oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yaptı. Ardından sahada ısınma ve dayanıklılık koşusuyla süren antrenman, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Çalışma çift kale maçla noktalandı.
Robin van Persie\'nin tedavisine devam edildi. Alper Potuk ve Josef De Souza ise takımdan ayrı özel program uyguladı.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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