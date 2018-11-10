Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor\'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Erwin Koeman yönetimindeki antrenman saat 18.00\'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi.

FOTOĞRAFLI