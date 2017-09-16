Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.30\'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman pas çalışmasıyla devam etti. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Robin van Persie\'nin tedavisine devam edildi. Martin Skrtel ise takımdan ayrı özel program uyguladı.

Bu idmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 20.00\'da Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkacak özel uçakla Alanya\'ya hareket edecek.

MUHTEMEL 11

Sarı-lacivertlilerin muhtemel 11\'i şöyle;

\"Volkan, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan, Guilliano, Dirar, Valbuena, Janssen\"

SAKAT: Van Persie, Skrtel (Durumu belirsiz, Beşiktaş derbisine saklanabilir)

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)