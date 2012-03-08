Fenerbahçe Aykut Kocaman'ın sözleşmesi 3 yıl uzattı

T24 - Fenerbahçe kulübü, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.



Fenerbahçe Kulübü, basın da yer alan iddialar üzerine bir açıklama yayınlayarak Aykut Kocaman'ın sözleşmesinin 3 yıl uzatılacağını açıkladı.

Kulübün "Fenerbahçelilerin gurur kaynağı olmuş ve Fenerbahçe tarihinde özel bir yere sahip" biri olarak olarak tanımladığı Aykut Kocaman'ın sözleşmesinin 3 yıl uzatılacağı açıklandı.

Aykut Kocaman için imza töreninin gelecek hafta Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılacağı duyuruldu.

Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamada mukavelesi sezon sonunda bitecek oyuncularla da görüşmelerin sezon tamamlandıktan sonra yapılacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bağlamda, bu statüdeki oyuncularımıza dair ortaya konan iddiaların yersiz olduğunu; oyuncularımızın önceliğinin de 'şampiyonluk' olduğunu, takım-teknik heyet-taraftar olarak birbirimize olan bağın 'sözleşmelerden, imzalardan ibaret olmadığını' önemle belirtiriz.

Ayrıca, Sayın Aykut Kocaman ve Sayın Ali Yıldırım; Yönetim Kurulumuzun onayı ve takdiriyle, Fenerbahçe'nin gelecek sezon hazırlıkları kapsamında ve transfer kriterleri doğrultusunda, kadromuzun daha da güçlendirilmesi adına çalışmalara başlayacaktır."