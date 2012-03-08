T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Aykut Kocaman'ın sözleşmesi 3 yıl uzattı

Fenerbahçe Kulübü, basın da yer alan iddialar üzerine bir açıklama yayınlayarak Aykut Kocaman'ın sözleşmesinin 3 yıl uzatılacağını açıkladı

08 Mart 2012 18:16

 

T24 - Fenerbahçe kulübü, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.
 
Fenerbahçe Kulübü, basın da yer alan iddialar üzerine bir açıklama yayınlayarak Aykut Kocaman'ın sözleşmesinin 3 yıl uzatılacağını açıkladı.

Kulübün "Fenerbahçelilerin gurur kaynağı olmuş ve Fenerbahçe tarihinde özel bir yere sahip" biri olarak olarak tanımladığı Aykut Kocaman'ın sözleşmesinin 3 yıl uzatılacağı açıklandı.

Aykut Kocaman için imza töreninin gelecek hafta Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılacağı duyuruldu.

Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamada mukavelesi sezon sonunda bitecek oyuncularla da görüşmelerin sezon tamamlandıktan sonra yapılacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bağlamda, bu statüdeki oyuncularımıza dair ortaya konan iddiaların yersiz olduğunu; oyuncularımızın önceliğinin de 'şampiyonluk' olduğunu, takım-teknik heyet-taraftar olarak birbirimize olan bağın 'sözleşmelerden, imzalardan ibaret olmadığını' önemle belirtiriz.

Ayrıca, Sayın Aykut Kocaman ve Sayın Ali Yıldırım; Yönetim Kurulumuzun onayı ve takdiriyle, Fenerbahçe'nin gelecek sezon hazırlıkları kapsamında ve transfer kriterleri doğrultusunda, kadromuzun daha da güçlendirilmesi adına çalışmalara başlayacaktır."

ETİKETLER

Aykut KocamanFenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24