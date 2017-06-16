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Spor

Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı resmen duyurdu

Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklamada 52 yaşındaki teknik direktörle 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi

16 Haziran 2017 20:44

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. 

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Takımımız Teknik Direktörlüğü için Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 sezon süreli sözleşme için anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri yer aldı 

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman'a:
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Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"1988-1996 yılları arasında futbol takımımızın formasını başarıyla terletmiş, 2010-2013 yılları arasında 1 lig ve 2 Türkiye Kupası zaferi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final sevincini camiamıza yaşatan takımımızın teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır."

 

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