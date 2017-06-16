Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı resmen duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Takımımız Teknik Direktörlüğü için Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 sezon süreli sözleşme için anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri yer aldı

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman'a:

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Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"1988-1996 yılları arasında futbol takımımızın formasını başarıyla terletmiş, 2010-2013 yılları arasında 1 lig ve 2 Türkiye Kupası zaferi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final sevincini camiamıza yaşatan takımımızın teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır."