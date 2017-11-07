Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı

Yönetim de idmanı takip etti

Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor maçında kaybedilen 2 puandan sonra istifa sinyali veren Aykut Kocaman, Fenerbahçe\'nin iki gün izinden sonra yaptığı ilk çalışmada takımın başında antrenmana çıktı.

İlk 30 dakikası basına açık olan antrenmanın ilk bölümünde koşu ve ısınma hareketleri ile pas çalışması yapıldı.

Fenerbahçe\'de genel sekreter Mahmut Uslu, asbaşkanlar Ali Yıldırım, Ozan Balaban, Önder Fırat ve İlhan Ekşioğlu da antrenmanı izledi.

13 EKSİKLE ÇALIŞILDI

Fenerbahçe, milli takıma giden ve sakatlığı bulunan futbolcularla birlikte toplam 13 eksikle çalıştı.

Antrenmana; A Milli Takım kampında bulunan Ozan Tufan, İsmail Köybaşı ve ülkelerinin milli takımlarına seçilen Roman Neustaedter, Giuliano, Eljif Elmas, Martin Skrtel, Nabil Dirar ve Luis Neto katılmadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mathieu Valbuena, Mauricio Isla, Vincent Janssen, Jose Fernandao ve Robin van Persie de takımla çalışmaya katılmadı.

Öte yandan sağ dizinden sakatlığı bulunan Janssen\'in durumunun ciddi olmadığı ve milli maçlar nedeniyle verilen arada takıma döneceği bildirildi.

Bu arada sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımla çalışamayan Mehmet Ekici, antrenmanda yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdmandan görüntüler

- Kocaman\'dan detaylar

- Yöneticilerin idman sahasındaki detayları

HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - FOTO: CÜNEYT CENGİZ - İSTANBUL / DHA

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07.11.2017 - Haber Kodu : 171107189