Fenerbahçe, Aykut Kocaman ayrılığını açıkladı!

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbol Takımımızın değerli teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile, göreve geldiğimiz günden itibaren, takımımızın mevcut durumu ve geleceği hakkında muhtelif görüşme ve değerlendirmeler gerçekleştirdik.

Değerli hocamız ile yapmış olduğumuz bu görüşmelerin neticesinde, dün akşam itibariyle, futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık.

Bu yaklaşımı samimiyetle ve anlayışla karşılayan Sayın Aykut Kocaman'a, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ederim.

Futbolcu ve teknik adam olarak kulübümüze kazandırdığı başarılarının yanında, özellikle 3 Temmuz sürecindeki dimdik duruşuyla da camiamız için bir teknik direktörden çok daha fazlası olduğunu göstermiş olan Sayın Aykut Kocaman, her zaman kalplerimizde ayrı bir yere sahip olmaya devam edecektir.

Hocamıza bundan sonraki kariyeri için en içten başarı dileklerimizi sunar, yolunun açık olmasını dileriz.

Saygılarımla,

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"