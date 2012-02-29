Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

T24 - Turkish Airlines Euroleague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker, Top 16’daki son maçında İtalya’nın EA7 Emporio Armani takımına 85-72'lik skorla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe tur atlayamadı

Grupta oynanan diğer karşılaşmada Panathinaikos deplasmanda UNICS Kazan'ı 68-63'lük skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli temsilcimiz maçı kazanmış olsaydı grubu 2. sırada bitirerek 8'li final bileti alacak ve Barcelona ile eşleşecekti.

Hairston'dan 27 sayı

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, attığı 27 sayı ile Milano takımının yıldızı Malik Hairston oldu. Onu 15 sayı ile temsilcimizden Emir Preldzic ile 14 sayılı Bogdanovic takip etti.

Eşleşmeler belli oldu

Alınan bu sonuçlar sonrasında G Grubu'nu Panathinaikos 1., UNICS Kazan 2., Armani 3., Fenerbahçe Ülker ise son sırada tamamladı. 8'li finallerde Panathinaikos H Grubu'nu 2. bitiren Maccabi Tel Aviv ile UNICS de H Grubu'nu 1. sıra bitiren Barcelona ile eşleşti.

Maçtan dakikalar

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker, TOP 16'da G Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Emporio Armani Milan'a konuk oldu. Temsilcimizin turu geçip son sekiz takım arasına kalması için karşılaşmadan galibiyetle ayrılması ve aynı zamanda Panathinaikos'un da, Unics Kazan'ı mağlup etmesi gerekiyordu. Sarı-Lacivertli ekip ilk yarısını 46-40 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında da farkı kapatamayınca maçtan 85-72 mağlup ayrıldı ve Turkish Airlines Euroleague'e veda etti.

Mücadeleye Antonis Fotsis'in serbest atış isabetleri ile başlayan ev sahibi ekip, Ioannis Bourousis'in de turnikesiyle ilk dakikayı 4-0'lık üstünlükle geçti. Maçtaki ilk sayılarını Roko Ukic'in orta mesafeli isabetiyle bulan temsilcimiz, Bojan Bogdanovic'in üç sayılık basketiyle 4. dakikada 7-8 öne geçti. İçeriden James Gist ve Gasper Vidmar'la dışarıdan da Emir Preldzic - Roko Ukic ikilisiyle skor üreten Fenerbahçe Ülker, ilk çeyreği 20-21'lik üstünlükle tamamladı. İtalyan temsilcisi ikinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olurken, Ernest Bremer ve Omar Cook'un üçlükleriyle EA7 Emporio Armani Milan, 14. dakikada durumu 33-31'e getirdi. Savunma sertliğini arttıran rakibi karşısında serbest atış çizgisinden sayılar bulan Sarı-Lacivertliler, Preldzic - Ukic ikilisiyle rakibinin farkı açmasına izin vermedi (39-36). Aldığı hücum ribaundlarıyla ikinci hücum şansları bulan Sarı-Lacivertliler, devrenin son bölümünde serbest atışlarda başarılı bir performans gösteremeyince İtalya temsilcisi, soyunma odasına 46-40 önde girdi.

İkinci yarıya Oğuz Savaş'ın boyalı alan basketiyle başlayan Sarı-Lacivertli ekip, Malik Hairston'un hem içeriden hem de dışarıdan kaydettiği isabetlere engel olamayınca ev sahibi takım, 8-2'lik bir seriyle 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı ve Neven Spahija'yı mola almaya zorladı (54-44). Moladan Bojan Bogdanovic'in art arda 4 serbest atış sayısıyla dönen temsilcimiz, çeyreğin kalan bölümünde basit top kayıpları yapınca, ev sahibi ekip final periyoduna 66-55'lik üstünlükle gitti. Son çeyreğe Hairston - Bremer ikilisinin basketleriyle başlayan rakibine Emir Preldzic'in önderliğinde Kaya Peker ve James Gist'in isabetleriyle cevap veren temsilcimiz, 34. dakikada durumu 72-64'e getirdi. Preldzic'le dışarıdan Gist'le de içeriden skor üretmeye devam eden Fenerbahçe Ülker, bu bölümde her atışını sayıya çeviren Hairston'a çare bulamayınca bitime 4 dakika kala skor 78-69'a geldi. Bu dakikadan sonra dış atışlara yönelen temsilcimize karşı, içeriden sayılar bularak farkı açan EA7 Emporio Armani Milan, mücadeleden 85-72 galip ayrıldı.

Salon: Mediolaum forum

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN (85): Jacopo Giachetti, Stefano Mancinelli 4 (2 ribaund- 2 asist), Malik Hairston 27 (2 ribaund- 1 asist), Antonis Fotsis 5 (5 ribaund- 1 asist), Omar Cook 10 (5 ribaund- 8 asist), Mason Rocca 3 (3 ribaund), Ariel Filloy (1 ribaund), Ioannis Bourousis 7 (5 ribaund), Nicolo Melli (2 ribaund- 1 asist), Ernest Bremer 10 (3 ribaund- 3 asist), Stefano Gentile 12 (2 ribaund- 2 asist), Leon Radosevic 7 (1 ribaund)

FENERBAHÇE ÜLKER (72): Roko Ukic 12 (4 ribaund- 1 asist), Mirsad Türkcan (2 ribaund), Engin Atsür 3 (2 ribaund- 2 asist), Gasper Vidmar 5 (2 ribaund), Kaya Peker 5 (2 ribaund- 1 asist), James Gist 12 (9 ribaund), Oğuz Savaş 6 (3 ribaund), Marko Tomas (3 ribaund), Bojan Bogdanovic 14 (1 asist), Emir Preldzic 15 (3 ribaund- 5 asist)

1. PERİYOT: 20-21

2. PERİYOT: 26-19

3. PERİYOT: 20-15

4. PERİYOT: 19-17