Fenerbahçe Avrupa'da tur peşinde

Son üç resmi maçında galip gelemeyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Krasnodar'ı İstanbul'da konuk edecek.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele eden sarı-lacivertli ekip, Rus temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yaptığı ilk maçı 1-0 kaybetti.



Fenerbahçe, turu geçmek için en az iki farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 1-0 kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Fenerbahçe, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu tek farklı galibiyette UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Ülker Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.





Polonyalı hakem yönetecek



Fenerbahçe-Krasnodar karşılaşmasında Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak.



Tomasz Listkiewicz ve Michal Obukowicz'in yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi Radoslaw Siejka olacak. Karşılaşmada Tomasz Musial ile Tomasz Kwiatkowski, ilave yardımcı hakem olarak görev yapacak.





Fenerbahçe Skirtel dönüyor; 3 oyuncu cezalı



Fenerbahçe'de sarı kart cezası nedeniyle Rusya'daki ilk maçta forma giyemeyen Slovak stoper Martin Skrtel, teknik direktör Dick Advocaat'ın görev vermesi durumunda takımdaki yerini alabilecek.



Sarı-lacivertli ekipte, ikişer sarı kartı bulunan Volkan Demirel, Josef de Souza ile B, Krasnodar karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.



Fenerbahçe'de ayrıca UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Salih Uçan, Miroslav Stoch ve Oleksandr Karavaiev de mücadelenin kadrosuna giremeyecek.



Öte yandan Rus temsilcisinde ise sarı kart cezasını ilk maçta çeken İsveçli savunmacı Andreas Granqvist sahadaki yerini alabilecek.



Muhtemeler 11'ler

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Krasnodar ile yapılan ilk maçta forma giyemeyen Robin van Persie'nin ilk 11'de oynaması bekleniyor.



Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında sakatlanan Volkan Şen ile gözünde enfeksiyon bulunan ve antibiyotik tedavisi uygulanan Aatıf Chahechouhe'nun durumları maç saatinde belli olacak.



Fenerbahçe'nin Krasnodar karşılaşmasında muhtemel 11'i şöyle;



Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Lens, Sow, Van Persie.





Son 3 resmi maçı kazanamadı



Sezonun ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, yaptığı son 3 resmi mücadeleden galibiyetle ayrılamadı.



Resmi maçlardaki son galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertli ekip, derbiden son çıktığı 3 resmi karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sahasında yaptığı Bursaspor (1-1) ve Kasımpaşa (0-0) maçlarından beraberlikle ayrılırken, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile deplasmanda yaptığı mücadeleyi 1-0 kaybetti.



Sarı-lacivertli takım, ayrıca yaptığı son 7 resmi maçta sadece iki kez kazanabildi. Fenerbahçe, bu süreçte ikişer galibiyet ve yenilgi ile üç beraberlik aldı.





Fener'in gol ayakları suskun



Fenerbahçe, son haftalarda yaptığı maçlarda skor bakımından kısır görüntüsüyle dikkati çekiyor.



Yaptığı son 6 resmi maçın 2'sinde gol sevinci yaşayamayan sarı-lacivertli takım, diğer 4 maçta ise 1'den fazla gol atamadı.



Bu karşılaşmalarda Ozan Tufan ve Mehmet Topal gibi orta saha oyuncularından birer gol katkısı alan Fenerbahçe'de birer kez fileleri havalandıran Moussa Sow ve Robin van Persie, dışında hücum futbolcuları skora katkı sunmadı.