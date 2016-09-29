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Spor

Fenerbahçe Avrupa'da Feyenoord'u konuk ediyor

Maç, saat 22:05'te TRT 1'den naklen yayınlanacak

29 Eylül 2016 13:55

UEFA Avrupa Ligi 2. haftada Fenerbahçe A Grubu'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Ülker Stadyumu Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edecek. 22:05'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Jonas Eriksson yönetecek. Eriksson'un yardımcılıklarını Mathias Klasenius ile Daniel Warnmark yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Daniel Gustavsson'un üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri, Martin Strömbergsson ve Markus Strömbergsson olacak.

 

Muhtemel 11'ler
 

Fenerbahçe

Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan, Lens, Sow, Emenike.

Feyenoord

ones,Karsdorp, Botteghin, Heijden, Kongolo, Ahmadi, Kuyt, Vilhena, Berghuis,Jorgensen, Toornstra

 

Feyenoord namağlup ünvanıyla geliyor

 

Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önderliğinde bu sezon hiç maç kaybetmeden Feyenoord Kadıköy'e namağlup statüsünde gelecek.

Son olarak Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 7. haftasında evinde Roda'yı 5-0 yenen Rotterdam temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta da İngiliz devi Manchester United'ı 1-0 yenmeyi başardı.

 

Advocaat'tan zorunlu değişiklik

 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, son yapılan Gaziantepspor maçının ilk 11'inde zorunlu değişikliğe gidecek. Hollandalı teknik adamın cezası bulunan Volkan Şen'in yerine Senegalli forvet Moussa Sow'u 11'e sürmesi bekleniyor.
 

 

Fenerbahçe- Feyenoord maçının bilet fiyatları

 

OKUL AÇIK: 100,00 TL


MİGROS TRİBÜNÜ: 100,00 TL


BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK: 140,00 TL


FENERIUM ALT H-I BLOK: 210,00 TL


FENERIUM ALT G BLOK: 250,00 TL


FENERIUM ALT F BLOK: 280,00 TL


FENERIUM ALT E BLOK : 300,00 TL

 

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