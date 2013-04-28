Fenerbahçe Avrupa'da en çok puan toplayan takım oldu

Fenerbahçe'nin Benfica karşısında aldığı galibiyet, hem takım puanına hem de ülke puanına büyük katkı sağladı. Sarı-lacivertliler, topladıkları puanlarla UEFA sıralamasında da yükselişe geçti.



UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Benfica'yı 1-0 mağlup ederek Amsterdam'daki finale göz kırpan Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında en çok puan toplayan takım oldu.

20 maç puanı alan Fenerbahçe, 18 puan toplayan Borussia Dortmund ve 17'şer maç puanı toplayan Bayern Münih, Benfica, Lazio ve Rubin Kazan gibi takımları da ardında bıraktı.

Sezona şampiyonlar ligi elemeleriyle başlayan sarı-lacivertliler, Spartak Moskova'ya elendikten sonra dahil olduğu Avrupa Ligi'nde oldukça başarılı bir görüntü sergiledi.

Fenerbahçe, grup aşamasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, BATE Borisov, Viktoria Plzen ve Lazio karşılaşmalarından 3 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı.

Benfica'yı yenerek final yolunda önemli bir engeli daha aşan Fenerbahçe, UEFA sıralamasında bu sezon hanesine 20 puan yazdırdı. Ülke katsayısı ve bonuslarla birlikte toplanan puan 24.04 oldu. Sarı-lacivertliler böylece bu sezonki başarılı performansıyla son 4 yılda topladığı puan barajını da aştı. Fenerbahçe, 2008-09 sezonundan bu yana 4 yılda toplam 22 puan toplamıştı.

Fenerbahçe'nin Benfica karşısında aldığı galibiyet, ülke sıralamasına da olumlu katkı yaptı.

Sarı-lacivertliler'in aldığı galibiyet sayesinde Türkiye, 34 bin puanlı Yunanistan ve Belçika'yı geride bırakarak puanını 34 bin 500'e yükseltti ve Avrupa sıralamasında ilk 10'a girmeyi başardı.

Buna karşın son 5 yıllık puan barajı değerlendirilmeye alındığı için Türkiye, 2013-14 sezonuna 11. sırada başlayacak.