Fenerbahçe, Avrupa'da 219'uncu sınavına çıkıyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedonya'nın Vardar takımına konuk oluyor. Bugün 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.

Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna kalan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 218 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 273 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 322 gol gördü.

- Deplasmanda performansı yükseldi

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarında deplasman karnesini düzeltti.

Genel olarak Avrupa kupalarında deplasmanda iyi sonuçlar elde edemeyen sarı-lacivertliler, 2010 yılından bu yana ise dış sahada performasını artırdı.

Fenerbahçe, son 7 yılda Avrupa'da deplasmanda oynadığı 27 maçın 18'ini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, rakiplerine 9 kez de yenildi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki resmi maçlarda dış sahada aldığı 27 galibiyetin 10'u da son 7 yılda elde etmiş oldu.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman döneminde ise Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı 12 maçta sadece 3 yenilgi aldı.

Avrupa'daki en iyi derecesini Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak alan sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamla Avrupa'da 3. sezonuna başladı. Kocaman'la dış sahada 12 maça çıkan Fenerbahçe, 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Kocaman döneminde Avrupa'da deplasmanda Yunanistan'da PAOK'a 1-0, Rusya'da Spartak Moskova'ya 2-1, Portekiz'de ise Benfica'ya 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, 43 yıllık Avrupa kupaları tarihinde deplasmanda bugüne dek 110 maçta 61 yenilgi aldı. Yaptığı 110 maçta sarı-lacivertli ekip ayrıca 27 galibiyet ve 22 beraberlik alarak sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda rakip filelere 114 gol atarken, kalesinde 204 gol gördü.