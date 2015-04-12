Fenerbahçe Avrupa şampiyonu Eczacıbaşı'nı 3-0 devirdi

Fenerbahçe kadın voleybol takımı, Eczacıbaşı Vitra'yı 3-0 mağlup ederek, Teledünya Süper Kupa finaline adını yazdıran ikinci takım oldu. Sarı lacivertliler, yarın 18.00'de oynanacak final karşılaşmasında, VakıfBank'la karşılacak.

Fenerbahçe Grundig'e mağlup olan Eczacıbaşı Vitra, geçen hafta Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kupayı evine götüren takım olmuştu.

Eczacıbaşı Vitra'nın "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun" yazılı bir pankartla çıktığı yarı final maçı, sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle geçti. Avrupa Şampiyonası'nın yorgunluğunu üzerinden atamayan Eczacıbaşı Vitra, ilk seti 25-22, ikinci seti ise 25-26 kaybetti.

Maçın son seti ilk iki sete göre daha çekişmeli geçse de, Fenerbahçe başarılı oyunuyla Eczacıbaşı Vitra’ya oyuna tutunma şansı tanımadı ve seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.