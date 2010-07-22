-FENERBAHÇE AVRUPA MESAİSİNE YARIN BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Fenerbahçe, İsviçre'nin Young Boys takımıyla 28 Temmuz Çarşamba günü yapacağı Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarına yarın başlıyor. Almanya'da Galatasaray ile yaptığı dostluk maçıyla yurt dışı kampını tamamlayarak sabaha karşı İstanbul'a gelen sarı-lacivertliler, bugünü izinli geçiriyor. Futbolcular, yarın akşam Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak, saat 18.00'de yapacakları idmanla Young Boys maçı hazırlıklarına başlayacak.