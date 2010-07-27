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Spor

FENERBAHÇE AVRUPA KUPALARINDA 165. MAÇINA ÇIKACAK İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2010 14:11

-FENERBAHÇE AVRUPA KUPALARINDA 165. MAÇINA ÇIKACAK İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımı ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 165. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 164 maçın 57'sini kazanırken, 28 beraberlik, 79 yenilgi aldı. Rakip filelere 205 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 265 gol gördü. -AVRUPA DEPLASMAN KARNESİ Avrupa kupalarında deplasmandaki son maçında geçen sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Fransa'nın Lille takımına 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, bugüne dek 83. deplasman maçında 17 galibiyet, 14 beraberlik ve 52 yenilgi aldı. Rakip sahalarda genelde zorlanan Fenerbahçe, geçen sezon ortaya koyduğu iyi performansla deplasmandaki tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Lille karşısında almıştı. -ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE SIKINTILI Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 13 eleme turunda sadece 2 kez turu rakiplerine bırakarak, genelde başarılı bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, bu iki kötü sonucu da Şampiyonlar ligi elemelerinde yaşadı. UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 eleme maçında da turu geçen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 eleme turunun 2'sinde kaybeden taraf oldu. 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda'nın Feyenoord takımına elenen Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı karşısında turu geçememişti. 

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