Fenerbahçe Avrupa değer liginde 20. oldu

Fenerbahçe, ‘Avrupa’nın En Değerli Futbol Markaları’ arasına girdi. Marka değerlendirme şirketi Brand Finance tarafından hazırlanan listeye, Türkiye’den sadece Fenerbahçe girmeyi başardı.



Listenin en üst sırasında İngiliz futbol takımı Manchester United yer alırken, 20 takımlık listenin 20’ncisi Fenerbahçe oldu.



Avrupa’nın en değerli futbol markaları arasına, Türkiye’den sadece Fenerbahçe girdi. Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance tarafından hazırlanan ‘Avrupa’nın En Değerli Futbol Markaları’ çalışmasında ilk sırayı 546 milyon dolarla İngiliz kulübü Manchester United aldı. 20 takımlık bu listede Fenerbahçe 73 milyon dolarla Avrupa’nın en yüksek marka değerine sahip 20’nci futbol kulübü olarak yer aldı.

Manchester United zirvede

İngiliz kulübü Manchester United listede ilk sıraya alırken, İspanyolların kulübü Real Madrid ve Barcelona onu takip eden takımlar oldu. Geçen yıl ilk sırada yer alan İspanyol devi Real Madrid, yaklaşık 50 milyon dolarlık artışla 498 milyon dolara ulaşmasına rağmen ikinci sıraya inerken, bir başka İspanyol kulübü Barcelona, 85 milyon dolarlık artış ve 441 milyon dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu. Geçen yıl 51 milyon dolarla ilk 20 kulüp arasına giremeyen Fenerbahçe ise yüzde 44’lük değer artışıyla bu sezon 73 milyon dolara ulaştı.

3 takım 1.5 milyar dolar

İlk 3 sırayı alan Manchester United, Real Madrid ve Barcelona’nın toplam marka değeri 1.5 milyar dolara (900 milyon Pound) ulaşırken, bu artışta en önemli faktörler ‘kulüplerin takım çalışması ve iyi bir pazarlama yönetimiyle marka değerlerinin parlatması’ olarak gösterildi. Değerlendirmede, bu takımların markalarını kurmak, yönetmek, yaymak ve korumak için özel marka grupları oluşturulduğuna dikkat çekiliyor. Marka yönetiminin takım ve taraftarlar arasındaki bağı güçlendirmek ve ticari bir geri dönüş sağlamak için sezon öncesi turlardan başlayarak dünyanın en uzak köşelerine ulaştığı, değişik dillerde hazırlanan web siteleri ve özel üretim eşyalar ile taraftarların ilgisinin çekildiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe’nin değeri

Listede İngiltere’den 7, Almanya’dan 4, İtalya’dan 4, Fransa’dan 2, İspanya’dan 2, Türkiye’den 1 takım bulunuyor. Takım gelirlerinin yayın hakları, bilet satışı ve sponsorluk anlaşmaları ile arttığı belirtiliyor. İlk 20 arasında bir önceki yıla göre en büyük artışı gösteren kulüpler ise yaklaşık yüzde 68’lik değer artışıyla ve 3’er basamak yükselen Almanya’nın Bayern münih ve Fransa’nın Lyon kulüpleri oldu. 2008’de marka değeri 244 milyon dolar olan Bayern Münih, 166 milyon dolarlık artışla 410 milyon dolara ulaşıp 4’üncü sıraya çıktı. 2008’de değeri 79 milyon dolar olan Lyon bu yıl bu rakamı 132 milyon dolara çıkarırken 12’inci sıraya yerleşti. Geçen sene listede yer almayan ve bu sene listeye son sıradan dahil olan Fenerbahçe’nin marka değerinin de 51 milyon dolardan (31 milyon Pound) yüzde 44’lük artışla 72 milyon dolara (44 milyon pound) yükselmiş bulunuyor. Değer kaybıyla sıralamada gerileyen 5 kulüpten 4’ü ise yine İngilizler oluşturdu. Chelsea, Liverpool, Tottenham, Newcastle yanında İtalyan Juventus marka değeri düşen kulüpler oldu.

Krize nasıl meydan okudu

Manchester United

Asya turları ile taraftar kitlesini geliştiriyor sponsorluk anlaşmalarıyla güçleniyor.

Real Madrid

Ticari gelir gücü, La Liga’daki pozisyonundan daha güçlü. TV, mobil iletişim gibi unsurları kullanmada lider.

Barcelona

“Bir kulüpten fazlası” anlayışıyla, formasına aldığı yardım amaçlı UNICEF reklamı İspanyol kulübünü farklı bir yere oturtuyor.

Bayern Münih

Bir pazarlama makinesi ve Euro ile güçleniyor. Sahibi olduğu Allianz Arena’nın gelirleri ve ticari anlaşmaları değerini artırıyor.

Arsenal

Emirates Stadı kulübü ön plana çıkarmıştı, ancak sahada beklenen başarının gelmemesi ve geri plandaki dedikodular marka değerinin büyümesini durdurdu.

Satışlarda Ronaldo Beckham’a yetişemedi

Dünyanın en pahalı futbolcusu Cristiano Ronaldo Beckham’ın gerisinde kaldı. Ronaldo, David Beckham’ın 2003 yılında Real Madrid takımına transfer olması ile yakaladığı satış rakamının ancak yüzde 25’ine ulaşabildi. İspanya’nın önde gelen spor mağazalarından yapılan açıklamada buna neden olarak ülkenin yaşadığı 60 yılın en kötü resesyonu ve yüzde 19.3’e ulaşan işsizlik gösterildi. Beckham’ın transfer olduğu sene büyük bir satış patlaması yakalandığını belirten mağaza sahipleri şu an stokta formalar olduğunu söylüyor. Real Madrid de bu sene için sadece

yüzde 3.5 oranında gelir artışı bekliyor.

