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Spor

FENERBAHÇE AVANTAJLI DÖNÜYOR BERN (A.A)

29 Temmuz 2010 03:01

-FENERBAHÇE AVANTAJLI DÖNÜYOR BERN (A.A) - 28.07.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımıyla 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, rövanş için avantajlı bir skor elde etti. Sarı-lacivertli ekip deplasman mücadelesinden beraberlikle ayrılarak, rövanş öncesi tura daha yakın taraf oldu. Fenerbahçe ile Young Boys arasındaki rövanş mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. İsviçre temsilcisi karşısında ikinci yarıdaki oyun anlayışıyla rakibine çok sayıda hücum şansı veren Fenerbahçe, 89. dakikaya kadar şansının da yardımıyla koruduğu üstünlüğünü, yediği penaltı golüyle kaybetti. Young Boys'a karşı deplasmandaki maçta kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Kazım, rövanşta cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın ilk yarısında, bir sarı kartı varken, rakibine yaptığı bir faulden sonra rakibi atışı kullanmak için topu alacakken meşin yuvarlağı alarak havaya doğru atan Kazım önce ikinci sarı kartını ardından da kırmızı kartı görerek, oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, 2010-2011 sezonunda sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrılmayı başaramadı.  Dünkü basın toplantısında Fenerbahçe'de futbolcu olarak yer aldığı dönemde Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemediğini hatırlatıp, bu nedenle bu sezon teknik adam olarak sarı-lacivertli ekiple ''Devler Ligi''ne katılmanın kendisi açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Kocaman, ilk eleme maçına 2-2'lik beraberlikle başladı. Young Boys ile Fenerbahçe arasında Stade de Suisse'deki mücadeleyi 19 bin 91 seyircinin izlediği açıklandı.

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