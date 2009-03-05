Fenerbahçe avantajı kaptı

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Roberto Carlos ilk 11'de

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ribünler dolmadı

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1302 emniyet mensubu görev yaptı

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Maçtan dakikalar: Fenerbahçe-Sivasspor

Roberto Carlos geri döndü





Deniz önce saç baş yoldurdu



İlk yarıda 'gol' sesi çıkmadı

Deniz kendini affettirdi...

Neler mi oldu?





Küçük bir not...

Bu satırları maç başlamadan önce yazmaya başladım; birazdan takımlardan, kadrolardan bahsedeceğiz... Derken pozisyonlarla, işin eğlenceli kısmıyla devam edip, yazının sonunda da ikinci maç öncesi hangi takımın avantajlı bir skorla sahadan ayrıldığına deyineceğiz...Sonra ne olacak? Tartışmalar başlayacak, teknik adamların, futbolcuların açıklamaları, hakem hataları, maçın yıldızı, tribünler ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmak için hummalı bir çalışmaya koyulacağız... Sonra... Oyun bitecek...İtalyanların bu gibi durumlarda kullanmayı sevdikleri, "" atasözü aklımıza gelecek!..Neden bunca laf ettik derseniz, bu akşamolacak onu bulmak için yola çıkıyoruz efendim..İki takım geçtiğimiz hafta sonu kozlarını ligde paylaşmışlar, Fenerbahçe rakibini 4-2 ile geçerek şampiyonluk yarışına ‘ortak olmuştu… Bu maç, sarı lacivertlileri zirve yarışına ortak etmesinin yanı sıra yarı final maçları öncesi psikolojik açıdan da rakibine üstünlük kurmasını sağlamıştı...Fenerbahçe kadro zenginliği ve kendi sahasında oynama avantajının üzerine bir de bu moral ile sahaya çıkıyordu. Sivasspor ise hem dışarıda oynamanın hem de 4 gün önce 4 yediği rakibine yeniden konuk olmanın şanssızlığını yaşıyordu.Maçtan önce moral, fizik, saha avantajları Fenerbahçe'den yanaydı... Ayrıca Fenerbahçe tam 26 yıldır bu kupaya hasretti, ayrıca finalde muhtemel rakip Beşiktaş'tı, 2 sezon önce finalde, 3 sezon önce yarı finalde Kartal'dan çelme yenmiş olması da ekstra motivasyondu, unvan maçına çıkan boksörlerin diliyle ""du...Sivasspor ise tarihinin en büyük başarısını (bu kupada yarı final görmüş olmak) Kadıköy'de kutlamak, ikinci maç öncesi avantajlı bir skoru yakalamak istiyordu.Aragones bu maçta da Güiza'yı kulübede tutmayı tercih etti.. Volkan'ın(Demirel) yerine Volkan'ı (Babacan) kaleye geçirdiğini düşünürsek son maçtan bu yana esame listesine sadece Vederson'un yerine cezası dolan Roberto Carlos yeni bir isim olarak girdi... Bülent Uygun ise 4 değişiklikle başlıyordu...Takımların kenetlendiği, galibiyet için birbirlerine söz verdiği sahneye de alıştık artık; muhtemeldir kaptan kenetlenmiş koların arasında "" diyerek arkadaşlarını motive etmeye çalışıyordur...İlk tehlikeli atak maçın 18. dakikasında Semih ile geldi... Bu oyuncunun Petkoviç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda açıyı iyi kapatanoldu... 20. dakikada bu kez Deivid, yine aynı yerden şansını denedi Petkoviç yine kalesinde devleşti ve bir anda 2-0 olacak skoru, 0-0'da tutmayı başardı..... Rakibinin üzerine koşması, onu yere indirmesi, sinirli hareketleri derken sarı kartı gördü...25 ile 30. dakikalarda "" diyebileceğimiz iki noktadan denemesi oldu Kanarya'nın... İlkinde Carlos, ikincisinde Alex vurdu...Tam "yazacaktım ki, bu kez Murat Erdoğan Sivasspor adına bomboş pozisyonda topu kalenin içerisine göndermeyi başaramadı... 40'da Alex korneri kullandı, Deivid'in önünde kalan top ile tribünler ayaklandı, savunma son anda araya girdi, bu pozisyondan da gol çıkmadı... Devrenin son pozisyonunda ise topu dışarı vuran isim Gökhan Gönül'dü...İkinci yarıya deyim yerindeyseataklarla başladı Fenerbahçe... Semih, Deivid, Alex ile arka arkaya pozisyonlar yakalayan sarı-lacivertliler dakikalar 53'ü gösterirken sonucu değiştirme başarısı gösteremediler ama maça heyecan getirdiler...56. dakikadaGüiza'yı oyuna alırken Semih yerine Uğur'u kenara alarak gol isteğini futbolcularına da iletmiş oldu...59'da Alex maçın en net pozisyonunda Petkoviç ile karşı karşıya kaldı amaiç çekişleri vehayıflanmalarıyla birlikte top tıngır mıngır dışarıya süzüldü...65'teattı... Hem de ne gol... İlk yarıda boş kaleye golü atamayan o değildi sanki : 1-0Son 15 dakikada maçın bağı çözüldü,yaşayabileceğimiz türden bir heyecan yaşamaya başladık, top bir orada bir burada...Golden sonra Fenerbahçeli futbolcuların kendilerine daha fazla güveni geldiği, farkı açmak için daha çok koştuklarına tanık olduk... Aragones'in hamleleri tutmaya başlamıştı yazacaktım ki,Semih yerini Vederson'a bıraktı... Aragones'in 10 dakikalık yüklemesi Bülent Uygun'un talebelerinin direncini kırmak için yeterli olmuştu...... Öylesine güzel bir gol attı ki Sivassporlu oyuncu, top iki direğin birleştiği yerden filelerle buluştuğunda golü nasıl anlatacağımızı şaşırdık : 2-1Güiza'nın asistine Brezilyalı yanıt verdi ve skoru 3-1'e taşıyarak, taraftarlarına yeniden derin bir '' çektirdi...85'de Bilica'nın golü attığı yerden bu kez Mohammed denedi,muhteşem çıkardı...Yazının başında belirtmiştik, bir takım avantajla sahadan ayrılacaktı diye...Ama ikinci Fenerbahçe-Sivasspor maçında da gördük ki, bu iki takımın maçları müthiş keyifli oluyor... Üçüncü ve son buluşmayı bir futbolsever olarak heyecanla bekliyoruz...Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu UEFA Kupası finaline ev sahipliği yapacak... Yetkililer sahanın zeminiyle ilgili ne düşünüyorlar çok merak ediyorum?

FENERBAHÇE: 3 - SİVASSPOR: 1

Stat: FB Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Baki Tuncay Akkın xx, Bahattin Duran xx

Fenerbahçe: Volkan Babacan xxx, Gökhan Gönül xxx, Önder xx (Dk. 56 Edu xxx), Lugano xxx, Roberto Carlos xx, Deivid xxx, Deniz xxx, Emre xx, Uğur xx (Dk. 56 Güiza xxx), Alex xxx, Semih xx (Dk. 79 Vederson xx)

Sivasspor: Petkoviç xx, Abdurrahman x, Sedat x, Bilica xx, Faruk xx, Murat Erdoğan xx (Dk. 70 Kamanan x), İbrahim xx (Dk. 81 Balili x), Mohamed xx, Sezer xx, Tum x, Mehmet x (Dk. 76 Onur x)

Goller: Dk. 66 Deniz, Dk. 75 Edu, Dk. 84 Deivid (Fenerbahçe), Dk. 82 Bilica (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Dk. 25 Emre (Fenerbahçe), Dk. 27 Sedat, Dk. 32 Faruk, Dk. 47 İbrahim, Dk. 65 Mohamed, Dk. 68 Sezer (Sivasspor)

