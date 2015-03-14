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Spor

Fenerbahçe Atina'dan lider dönüyor

Fenerbahçe Ülker, Olympiakos'u deplasmanda 73-64 mağlup ederek grup liderliğine yükseldi

14 Mart 2015 01:50

Euroleague TOP 16 F Grubu'nda lider Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe Ülker zorlu deplasmandan 73-64 galip ayrıldı. Üst üste 7. galibiyetini alan Fenerbahçe'de Goudelock 24, Bjelica 16 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Ülker, EuroLeague Top 16 F Grubu 10. maçında deplasmanda Olympiakos'u 73-64 yenerek grupta liderliğe yükseldi. İlk maçı altı sayıyla kaybeden sarı lacivertliler, bu skorla ikili averajda da Olympiakos'a üstünlük sağladı.

Dengeli başlayan ilk çeyrek 19-19 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren sarı lacivertliler ilk yarıyı 39-35 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Ülker, son periyota 55-50 önde girdi. Son çeyrekte farkı daha da açan Fenerbahçe, Atina'dan 73-64'lük zaferle ayrıldı.

 

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