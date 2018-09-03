Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'a bileniyor

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde günün ikinci antrenmanını yaptı. Milli takımlara giden oyuncuların yer almadığı antrenmanda futbolcular salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Sarı lacivertli ekip hazırlıklarına yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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