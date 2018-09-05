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Spor

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında, deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü

05 Eylül 2018 16:28

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında, deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri\'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas ve şut organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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