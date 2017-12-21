Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 15:00\'te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Konya\'ya gidecek.