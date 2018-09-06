Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında, deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30\'da başladı. Milli takımlarda bulunan oyuncularımızın yer almadığı antrenmanın ilk bölümü, üst sahada ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman, hücuma yönelik yapılan kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, ikinci bölümde gerçekleştirilen çeşitli parkurlardan oluşan teknik ve dayanıklılığa yönelik çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli takım, 10 Eylül pazartesi günü yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.