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Spor

Fenerbahçe aşkı için kadın kılığına girdi

Fenerbahçeli taraftarı, kadın kılığına girip 40 bin bayan arasına sızdı ve takımını yalnız bırakmadı.

21 Eylül 2011 03:00

T24 - Fenerbahçeli taraftarı, kadın kılığına girip 40 bin bayan arasına girdi  ve takımını yalnız bırakmadı.

İlklerin yaşandığı Şükrü Saraçoğlu'nda dün akşam yine sıra dışı görüntüler yaşandı. Bir erkek taraftar 40 bin kadın ve çocuğun arasına karışıp maçı izledi.

Milliyet gazetesinde yer alan haberede, Fenerbahçe taraftarının takımları için yapmayacağı şey yok. Dün akşamki Fenerbahçe-Manisaspor maçı Saraçoğlu buna bir kez daha tanıklık etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı son karar gereği sadece kadınlar ile 12 yaş ve altı çocukların ücretsiz izleyebileceği Fenerbahçe - Manisaspor maçı için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı tribünleri doldu.

Fenerbahçe-Manisaspor maçını sadece kadın ve çocukların izleyebileceği açıklanırken; Lig TV kameraları ilginç kareler yakaladı.

İnternetspor.com sitesinde yer alan habere göre, bir erkek taraftar kadın kılığına girmiş olarak görüntülendi. Sosyal paylaşım sitelerinde dolaşan bu görüntü Fenerbahçe Sevdası kadın kılığına bile soktu olarak yorumlandı.


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