Fenerbahçe, Arda'ya 7 milyon Euro teklif etti



Fenerbahçe transferde büyük ses getirecek bir girişimde bulundu. Sarı-lacivertliler Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Arda'yı renklerine katmak için harekete geçti. Arda'ya önerilen rakam yıllık 7 milyon Euro...

NTV Spor'da yer alana hebere göre, Alper Potuk transferi sonrası, yine Galatasaray'ın ilgilendiği Arda için devreye giren Fenerbahçe, yıldız oyuncuyla temasa geçti.

Arda Turan'a rekor bir teklif sunuldu ama milli futbolcu, 7 milyon Euro'luk teklife olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi.

Şimdilik beklemek istediğini ifade eden Arda, öncelikle Chelsea'den gelen teklifi değerlendirmek istiyor. Eğer Arda Turan-Chelsea görüşmelerinden sonuç çıkmazsa Fenerbahçe, bu transfer için girişimlerini hızlandıracak.

Milli oyuncu için Galatasaray'ın da devrede olduğu biliniyor.