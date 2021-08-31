Fenerbahçe aradığı forveti bulduğunu resmen duyurdu; Rossi, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe 23 yaşındaki Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a davet etti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Rossi, saat 14.00 sularında İstanbul'a inecek

MLS'in market değeri en yüksek oyuncusu Diego Rossi

Diego Rossi, Los Angeles FC formasıyla MLS'te 101 maçta 43 gol atarken 17 asist yapmayı başardı. Transfermarkt verilerine göre Diego Rossi'nin market değeri 18 milyon Euro olarak geçiyor ve MLS'in en pahalı oyuncusu konumunda yer alıyor.

Rossi'nin transfer gündemine girmesinin ardından Fenerbahçe tarafından özellikle sosyal medyada ciddi bir heyecan yaşandı.