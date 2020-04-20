Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu; Mauro Junior

Alex de Souza sonrası orta alana istediği 10 numarayı bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor. Scout ekibi ile beraber Avrupa ve Güney Amerika'da çok sayıda ismi izleyen sarı-lacivertlilerin Mauro Junior'da karar kıldığı öğrenildi.

Orta sahaya yaratıcı bir isim arayan Fener, bonservisi PSV’de olan ve Heracles formasını giyen Mauro Junior’la ilgileniyor.

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler henüz 20 yaşında olan Brezilyalı 10 numarayı satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlerde bulunacak.

Hollanda Ligi'nde Heracles formasını kiralık olarak giyen 20 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisi ise PSV'de bulunuyor.

Fenerbahçe scout ekibinin genç yıldızı yaklaşık 2.5 aydır takip ettiği öğrenildi. Yönetimin PSV ile temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.