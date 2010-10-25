-FENERBAHÇE ARA VERMEDİ İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - Galatasaray ile dün oynanan derbide golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında, 29 Ekim Cuma günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Galatasaray maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, dar alanda top çalma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana, tedavisini ülkesinde sürdüren Daniel Güiza, sol ayağından Almanya'da ameliyat edilen Özer Hurmacı, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda yer alan oyuncular Gökay Iravul, Okan Alkan ve Berk Elitez ile A2 takımındaki genç kaleci Ertuğrul Taşkıran katılmadı. Galatasaray maçında sakatlanan Issiar Dia ile Mamadou Niang'ın tedavilerine tesislerde başlandı. İdmanın sonuna doğru sağ ayak bileği burkulan İlhan Eker, tedbir amacıyla antrenmanı yarıda bıraktı. Selçuk Şahin ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan'la birlikte takımdan ayrı çalıştı.