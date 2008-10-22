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Spor

Fenerbahçe ara vermedi

Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde dün oynadığı ve 5-2 mağlup olduğu Arsenal maçının ardından Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.

22 Ekim 2008 03:00


Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde dün oynadığı ve 5-2 mağlup olduğu Arsenal maçının ardından Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aragones yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda Arsenal maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, sakatlığı bulunan Önder Turacı ile dün kü maçta sol ayak bileğinden sakatlanan Gökhan Gönül antrenmana katılmadı.

Semih Şentürk de kulübün reklam çekimlerinde yer aldığı için çalışmada yer almadı. Sakatlığı süren Emre Belözoğlu takımdan ayr kondisyoner eşliğinde çalışırken, Arsenal maçında yer almayan futbolcular ısınma hareketleri ve düz koşunun ardından çift kale maç yaptı.

Sarı lacivertli takım yarın sabah basına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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