Fenerbahçe antrenöründen Şampiyonlar Ligi itirafı

Fenerbahçe Futbol Takımı Antrenörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulübün aylık resmi dergisinin Temmuz sayısındaki röportajında, "Bu sene şampiyon olarak, Fenerbahçe'nin ne kadar güçlü olduğunu, kulübün dış kaynaklı tüm sıkıntılara rağmen halen dimdik ayakta olduğunu, tüm branşlarda başarılı olmak için ülke sporuna katkı sağladığımızı bir kez daha gösterdik" ifadelerini kullandı.

'Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyeceğiz gibi görünüyor'

İsmail Kartal, transfer çalışmalarıyla ilgilki soruya, "Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyeceğiz gibi görünüyor. Haftada bir maç oynayacağız ve Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğiz. Şu an mevcut kadromuz buna yeterli ancak herkesin beklediği istediği bir 10 numara sevdası var, o olacak gibi. Başkanımız bunu görüştü. Ön tarafta hep yabancı oyuncular var. Bir, belki iki tane genç Türk alternatif oyuncu olabilirse, ona bakılıyor. Onun haricinde transfer yapmayacağız. Kadromuz yeterli" yanıtını verdi.