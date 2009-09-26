Fenerbahçe, Antalya'yı 2-1'le geçti 7'de 7 yaptı

6 maçta 18 puan toplamış şampiyonluk adayına karşı durum 1-1’ken arkaya 4 kişi kaçırdı Antalya. Başka bir deyişle rakibin yüzde 36’sını...

Sanırım bir tek Güiza ofsaytta değildi. Alex sert bir darbe yemesine rağmen topu müthiş çıkardı. Topu alan o oldu. Ve üç arkadaşıyla koşmaya başladı. Bilirsiniz böyle akınlar Amerikan futbolunda olur. Topla koşan runner’ın etrafında 3 kişi onu marke ediyordu. Bir de Antalya’dan Balili vardı arkada. Kazım koptu, ‘nasıl olsa bana sıra gelmez’ demiş olmalı.

Muhtemelen o sırada maçı izleyen Fenerbahçelileri rahatlatan da bu oldu. Güiza’nın markaj altında oluşu. O an Güzia’nın aklından geçenleri okuyabilmek isterdim. Daha önce iki karşı karşıya pozisyonda topu Polat’a kaptıran/çarptıran, ya da daha doğrusu isabet ettiren ‘okçu’ acaba ne düşündü? ‘Ya 3’üncü de kaçarsa?’ ‘Acaba maç İspanya’da yayınlanıyor mu?’ mu? Riske girmedi. Pasını verdi gol oldu...

Kaleciyi geçebilirdi, vurabilirdi, Uğur’a verebilirdi, penaltı olabilirdi, Semih’e verebilirdi. Sonuncusunu yaptı. Fenerbahçe de 7’de 7...

Görülmemiş oldu. Her anlamda...

Geride kalan dakikalarda olup bitene bakarsan Fenerbahçe’nin kazanmaması sürpriz olurdu. Direkten dönen 3 top. Kaleci Polat’ın kurtardığı (Güiza’nın kaçırdığı) iki karşı karşıya... Yine kaleci Polat’ı zorlayan sert şutlar...

Fenerbahçe sanki maçı 3 dakikalık özetleri seyredecek olanlar için oynuyor. Yukarıda saydıklarımı art arda koyduğun anda süre biter zaten. Oradan seyreden için dünyanın en iyi takımı Fenerbahçe. Fragmanını seyretmenin yeterli olduğu kıytırık Hollywood filmleri gibi. Geride kalan ise, yürüyerek futbol...

Müthiş bir temposuzluk, savunma göbekleri dahil sadece rakip ceza sahasında etkin olabilen oyuncular. Cristian’dan Kazım’a, Bilica’ya kadar... Sahanın geri kalanında ve 3 dakikalık fragman dışında hep yürüdüler. Üstüne duran toplarda da Daum’un ilk dönemindeki etkinlikten çok uzak kalınca bu kadar oluyor. Ama bu bile rekorun egale edilmesine yetiyor.

Daum da haklı...



Turkcell Süper Lig’de deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 yenen Fenerbahçe, kendisine ait 7 maçlık sezon başlangıç galibiyet rekorunu da egale etti

Antalyaspor ile yaptığı mücadeleyi de kazanarak ligde 7’de 7 yapan sarı-lacivertli ekip, 1964-1965 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansı tekrarladı. Söz konusu sezonda 7 maçta aldığı galibiyetlerde rakip filelere 20 gol atan Fenerbahçe, kalesinde sadece 1 gole izin vermişti. Sarı-lacivertliler bu sezon ise ilk 7 hafta galibiyetlerinde toplam 14 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü.



Fenerbahçe’nin 2009-2010 sezonundaki ilk 7 maçta aldığı sonuçlar şöyle: 1. hafta Denizlispor-Fenerbahçe...: 0 - 2

2. hafta Fenerbahçe-Sivasspor.....: 3 - 0

3. hafta Diyarbakırspor-Fenerbahçe: 1 - 3

4. hafta Fenerbahçe-Manisaspor....: 2 - 1

5. hafta Bursaspor-Fenerbahçe.....: 0 - 1

6. hafta Fenerbahçe-İBB Spor......: 1 - 0

7. hafta Antalyaspor-Fenerbahçe...: 1 - 2 Sarı-lacivertli ekibin 1964-1965 sezonunda ilk 7 maçla aldığı sonuçlar ise şöyleydi:

1. hafta Fenerbahçe-Beykoz........: 4 - 1

2. hafta Fenerbahçe-Feriköy.......: 5 - 0

3. hafta Fenerbahçe-Altınordu.....: 3 - 0

4. hafta Fenerbahçe-İzmirspor.....: 3 - 0

5. hafta Fenerbahçe-İstanbulspor..: 2 - 0

6. hafta Fenerbahçe-Hacettepe.....: 1 - 0

7. hafta Fenerbahçe-Şekerspor.....: 2 - 0

