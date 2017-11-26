T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Antalya'ya geldi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, Antalya'ya geldi

26 Kasım 2017 00:39

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında yarın Antalyaspor\'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, Antalya\'ya geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan özel uçakla Antalya Havalimanı\'na gelen sarı-lacivertli kafileyi iç hatlar gelen yolcu girişinde çok sayıda taraftar \'Şampiyon Fenerbahçe\' tezahüratlarıyla  karşıladı. Taraftarlar teknik direktörü Aykut Kocaman ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar futbolculara çiçekten yapılan çelenkler verdi. Sarı-lacivertli ekip, daha sonra takınm otobüsüyle konaklayacağı otele gitti. Otobüs, taraftarın yaktığı meşaleler ve sevgi gösterileri nedeniyle hareket etmekte zorlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Taraftarların tezahüratları
-Taraftarların pankart açması
-Kafilenin gelişi
-Takımın otobüse gidişi
-Taraftarların meşalelerle takım otobüsünü uğurlaması

Haber: Alparslan ÇINAR  - Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süper LigAntalyasporFenerbahçe AntalyaSabiha Gökçen HavalimanıAntalya HavalimanıFenerbahçeTaraftarlarAykut KocamanSarılacivertliOtobüsGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ TaraftarlarınAlparslanKamera Süleyman EKİNANTALYA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24