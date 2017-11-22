Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, saat 15.00’te başladı. Isınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusu ile devam eden antrenman; 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.