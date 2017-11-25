Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında yarın saat 19.30\'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00\'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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