-FENERBAHÇE ANTALYA'DA YARA SARIYOR ANTALYA (A.A) - 15.01.2011 - Devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gelen Fenerbahçe, sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Kundu bölgesindeki Miracle Oteli'in futbol sahasında çalışan sarı-lacivertli takım, Antalya'daki ilk antrenmanını dün akşam yaptıktan sonra ikinci antrenmanını da bu sabah gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, önce hafif koşu yaptılar, daha sonra da iki ayrı gruba ayrıldılar. Bir grup top kontrolü, dar alanda kısa paslaşma ve yarı alanda çift kale maç yaparken, diğer grup da açma-germe, top kontrolü, şut ve dar alanda kısa paslaşma çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Güiza ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı izleyen çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, futbolculara tezahüratlar yaptı. İdman sonunda Antalya, Kumluca ve Alanya Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, futbolculara baklava, muz ve portakal ikram etti. Fenerbahçe, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.