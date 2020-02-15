Fenerbahçe Ankara'da kayıp!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Ankaragücü'nün gollerini Saba Lobzhanidze ve Gerson Rodrigues kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü Serdar Aziz'den geldi. Fenerbahçe'de sarı kart gören Luiz Gustavo, haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 22. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe ile alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi MKE Ankaragücü, Lobzhanidze ve Gerson Rodrigues'in attığı gollerle 2-1 kazandı. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 90+6. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Fenerbahçe'de 85. dakikada sarı kart gören Gustavo, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Fenerbahçe 38 puanda kalırken Mustafa Reşit Akçay yönetiminde iyi bir performans sergileyen MKE Ankaragücü ise puanını 20'ye çıkartmayı başardı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ederken, MKE Ankaragücü ise başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.