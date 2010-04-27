Fenerbahçe Ankaragücü gerilimi şimdiden başladı

T24- Ankaragücü Kulübü Asbaşkanı Ayhan Atalay, 2 hafta sonraki Fenerbahçe maçı öncesinde, başkan Aziz Yıldırım’ı eleştirerek, "Konstantinapolis sanıyor. Burası İstanbul. Lütfen Bizans oyunlarıyla abad olmaya çalışmasın" dedi. Atalay, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Yenimahalle Yetiştirme Yurdu’nda düzenlediği basın toplantısında, 2 hafta sonra Ankara’da karşılaşacakları Fenerbahçe’nin başkanı Aziz Yıldırım ile asbaşkanı Ali Koç’un yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Bursaspor ile Ankaragücü’nün sadece taraftarlarının kardeş olduğunu belirten Ayhan, "Ankaragücü 100 yıllık bir takımdır ve maça çıkıp centilmence oynayacaktır" dedi.

Buna karşın Türkiye’de skorların ve neticelerin sahada bitmediğini iddia eden Atalay, şöyle devam etti:

"Bu durum, Türkiye’deki hukuk sisteminin çarpıklığından da kaynaklanıyor. Hakemler hukukun en aktif uygulayacılarıdır. Hukuk dünyanın her yerinde matematik gibidir. İki kere iki dört eder, ama Türkiye’de nedense hiçbir

zaman dört etmez. Aziz Yıldırım’ın MHK’ya baskı yaptığına dair ciddi duyumumuz var. Buraya kendi istedikleri, insiyatif kullanamayan, psikolojik altyapısı bu maçı kaldırmayacak bir hakem atamaya çalışıyor. Ben bu ismi eski MHK başkanı

Bülent Yavuz’a ilettim. Bunu maç sonuna kadar saklayacak. Eğer teorilerimiz doğru çıkarsa, çıkıp televizyonlarda açıklayacak. MHK Başkanı Oğuz Sarvan’ın da bir televizyon programında, ’büyük takımlar hakemlerimiz ve federasyon üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar’ açıklaması var. Aziz Yıldırım, MHK’yı babasının çiftliği gibi kullanıyor. Aziz Yıldırım kendisini Konstantinapolis’te sanıyor ve hala Bizans’ın egemen olduğunu zannediyor. Burası İstanbul. Fethedileli çok zaman oldu ve Türklerin idaresinde. Lütfen Bizans oyunlarıyla abad olmaya çalışmasın."

"HAKEMİN NAMUSU VE ŞEREFİNDEN BİR ENDİŞE DUYMUYORUZ"

Ayhan Atalay, maça verilecek hakemin namusu ve şerefinden herhangi bir endişe duymadıklarını, sadece psikolojik altyapısının yeterli olup olmayacağını düşündüklerini söyledi.

Tek isteklerinin adaletli bir yönetim olduğunu ifade eden Atalay, "Maçı yönetecek hakem tayini ile ilgili üç tane isim biliyoruz. Bize bu istihbaratı vereni 10 yaşındaki çocuklar bile tanır. Namuslu ve dürüst bir insan. Umuyorum ki bu söylediğim şeyler gerçekleşmez. Fenerbahçe’yi mutlaka yeneceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, Ankaragücü Kulübü Asbaşkanı Ayhan Atalay, sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçta, 1,5 metre kalenin içerisinden çevrilen topun gol olarak sayılmadığını da hatırlattı.

Kardeşlik korkusu

Şampiyonluk yarışında bitime 3 hafta kala Bursaspor'un bir puan önüne geçen Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'a çelme takan Timsah'ın 'Başkentli kardeşi'nden ciddi ciddi çekiniyor

Kasımpaşa galibiyetiyle 'şampiyonluk yürüyüşü'nü 'koşu'ya dönüştürüp, Bursaspor'un bir adım önüne geçen Fenerbahçe camiasında herkes pazar gecesinden itibaren bu hafta Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Eskişehirspor ile oynayacağı karşılaşmadan sonra gelecek hafta deplasmanda oynanacak Ankaragücü maçını düşünmeye başladı. Bunun temel nedeni ise Bursaspor ile Ankaragücü'nün iki kardeş kulüp olması. 28. haftada Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan ve 'Şampiyon Bursaspor' sesleriyle inleyen 19 Mayıs Stadı'nda Siyah-Beyazlı takıma takılan 'çelme', Sarı-Lacivertlilerin endişelerini adeta korkuya dönüştürüyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, "En kritik Ankaragücü maçı gözüküyor. Bursaspor ile yakın dostluğu olan bir taraftar grubuna sahipler. Bizim için bu durum çok zor olacak. Son yıllarda Ankara takımlarına karşı şeytanın bacağını kırarız. Bu saatten sonra iyi ya da kötü futbol olsun fark etmez. Artık maçların hepsinden galip ayrılacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MELİH GÖKÇEK VE ÜMİT ÖZAT

Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmaya başka şekilde dikkat çeken çevreler de var. Bu çevreler Ankaragücü Başkanı Ahmet Gökçek'in babası Melih Gökçek'in Fenerbahçe Kulübü kongre üyesi, antrenör Ümit Özat'ın da Fenerbahçe'nin eski kaptanı olmasının sıkıntı yaratacağını ifade ediyorlar. Bu arada Ankaragücü Asbaşkanı Ayhan Atalay, ligin 33. haftasında oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe maçının hakem atamasıyla ilgili olarak bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Ayhan Atalay, Merkez Hakem Kurulu'nun Ankaragücü-Fenerbahçe maçına atamayı düşündüğü hakemle ilgili bazı duyumlar aldıklarını, kendilerini rahatsız edecek bu isimler nedeniyle bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.