Fenerbahçe, Ankara deplasmanında rahat kazandı: 3-0

T24 - Turkcell Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Ankaragücü'nü deplasmanda Mehmet Topuz, Güiza ve Christian'ın attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Bu haftayı maç yapmadan geçiren Bursaspor'la arasındaki puan farkını koruyan Fenerbahçe, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla ligin şampiyonunu son hafta oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor ve Bursaspor-Beşiktaş maçlarının sonuçları belirleyecek.





NTV Spor'dan Mert Aydın'ın kaleme aldığı "Havada şampiyonluk kokusu var" (9 Mayıs 2010) başlıklı Ankaragücü-Fenerbahçe maçının analizi şöyle:







Havada şampiyonluk kokusu var







Sonucu merakla beklenen Ankaragücü-Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Goller Mehmet Topuz, Güiza ve Cristian'dan geldi. Sarı-lacivertliler son hafta Kadıköy'de Trabzonspor'u yenerse şampiyon olacak.





Ağzı olanın konuştuğu bir dönem bu. Böyle olunca bir futbol maçının ötesine taşınıyor her şey. Başka ülkelerde de çekişme var ligde. Ama şike, maç ayarlama, kaleci ayarlama vesaire gibi konular sadece bizim ülkede dolaşıyor dillerde. Şimdi Fenerbahçe kazansa hatta bir futbolcunun bariz hatasıyla kazansa neler konuşulacak? Ya da tersi. Ankaragücü puan alsa bu defa Fenerbahçe tarafı ayağa kalkacak. Yahu bu iki takımın birbirini yenmesi için şaibe kelimesi dışında bir kelimeden bahsedilemez mi?





Gerilimin futbolcuların üzerine ne kadar sıçrayacağını bilemiyoruz. Futbolcular daha sinirli görünmeye çalışabilirler sırf maçtan sonra herhangi bir büyük yazarın komplo teorisiyle karşılaşmamak için. Ne yapsınlar? Onların onurları var ve bunun farkında olmayan komplo teorisyenleri aramızda.





Oyunun hemen başı. 2.dakika. Güiza, Alex’e doğru atıyor topu. “Alex’in ilacı” olarak bilinen Hürriyet’in ayağı kayıyor. O zeminde ve yağmurda normal bir şey. Ama Alex Allah’tan dışarı atıyor. Gol olsa Hürriyet yandı. Banka hesaplarına kadar incelenmesini isteyebilirler. 16’da soldan Vederson’la geliyor Fenerbahçe. Manevi babası ve manevi ağabeyi tribünde. Ortasına Güiza’nın müsait durumda kafası dışarı gidiyor.





23. dakika. Alex soldan korner kullanıyor. Mehmet Topuz, sezon başında büyük tantanayla alınan ama ligde gol atamayan adam, nefis vuruyor kafayı. Uyanık Lugano golü önlememek için çekiliyor: 0-1.





30’da Rothen’in şutunu Volkan çeliyor. Ofsayt durumundaki Rajnoch ağlara gönderiyor. Yardımcı hakem Nihat Mızrak golü vermiyor. Allah’tan gerçekten de ofsayt! Ama Ümit Özat heyecanını yenemeyince cici olmayan bir şeyler söylüyor kenardan. Ve tribüne gönderiliyor.





İkinci yarıya Alex olmadan çıkıyor Fenerbahçe. 46’da yeni kaptan Emre’nin sağdan korneri. Uzak direkte Güiza vuruyor kafayı. Serkan’a çarpan top ağlara gidiyor: 0-2. Cristian’ın girişiyle defansif yönden iyice geçilmesi zor bir takım haline geliyor Fenerbahçe. 66’da Güiza’nın yaydan şık vuruşu az farkla dışarıya gidiyor. 67’de Cristina kim bilir kaç metreden vuruyor! Top ağlara yapışıyor: 0-3. Bu sezon ligde gol attığı iki maçta da (Kayserispor ve Manisaspor) takımı kazanamamıştı. Galiba bu kez şeytanın bacağı kırılacak. 77’de ilk Ankaragücü tehlikesi. İlhan yakın mesafeden vuruyor. Bilica uçarak kornere gönderiyor topu. Aynı Bilica 85’te de Geremi’nin kafasını çizgiden çıkarıyor.





Gol yememekte ısrarlı Fenerbahçe şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı. Son hafta ne Fenerbahçe ne de Bursaspor için kolay olacak. Trabzonspor zaten kupa finalinde Fenerbahçe’yi yenerek yapabileceklerini göstermişti. Bursaspor ise lig üçüncülüğünü kovalayan Beşiktaş’ı ağırlayacak. Az dedikodulu, güzel futbollu bir son hafta dileğiyle…

