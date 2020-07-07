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Spor

Fenerbahçe, Ankara'dan bir puanla döndü

07 Temmuz 2020 20:42

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. İkinci yarıda oyuna giren Emre Belözoğlu takımına 1 puanı getiren isim olurken, Jailson'un ilk 45 dakikadaki hataları maça damga vurdu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 50, başkent ekibi ise 33 puana yükseldi. 

Fenerbahçe'de karşılaşmaya stoper olarak başlayan Jailson ilk 10 dakikada yaptığı hatalar tepkilere neden oldu. Teknik direktör Tahir Karapınar, 21. dakikada Jailson'u orta sahaya çekerken, Ozan Tufan stoperde görev yaptı. Brezilyalı oyuncu 45. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

Fenerbahçe, ilk 3 için umutların açıldığı haftada yaptığı bu puan kaybıyla yara aldı. Sonucun ardından Fenerbahçe 50, başkent ekibi ise 33 puana yükseldi. 

 

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