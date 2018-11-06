T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Anderlecht maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) -  Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında, 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

06 Kasım 2018 17:42

İSTANBUL,(DHA) - 
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4\'üncü hafta maçında, 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri\'nde Erwin Koeman yönetiminde saat 11.30\'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UEFA Avrupa LigiGrubuKasım PerşembeBelçikaAnderlechtCan Bartu Tesisleri Erwin KoemanAntrenmanFenerbahçe AnderlechtFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24