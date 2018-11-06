Fenerbahçe, Anderlecht maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) -
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4\'üncü hafta maçında, 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri\'nde Erwin Koeman yönetiminde saat 11.30\'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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