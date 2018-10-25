Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Anderlecht maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Constant Vanden Stock Stadı\'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde TSİ 20.30’da başlayan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Bu antrenmanla UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

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