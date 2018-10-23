Fenerbahçe, Anderlecht hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3\'üncü hafta maçında, Perşembe günü Belçika ekibi Anderlecht ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30\'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla sürdü; bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla birlikte Anderlecht maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, yarın sabah saatlerinde Belçika\'ya hareket edecek.

Teknik direktör Philip Cocu ve bir futbolcu, 24 Ekim Çarşamba günü Constant Vanden Stock Stadı\'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe, maçtan önceki son antrenmanı karşılaşmanın oynanacağı Constant Vanden Stock Stadı\'nda TSİ 20.30\'da başlayacak.

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