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Spor

Fenerbahçe, Anadolu Efes maçında kavga

Fenerbahçe’den Jan Vesely ile Efes’ten Derrick Brown birbirine girdi

02 Ocak 2017 23:46

Fenerbahçe ile Anadolu Efes’i Ülker Arena’da karşı karşıya getiren mücadelede iki oyuncu arasında kavga çıktı.

 

Birbirlerine vurdular

 

Sporcope'un haberine göre Pota altında Fenerbahçe’den Jan Vesely ile Efes’ten Derrick Brown birbirine girdi. İki oyuncu da birbirine vurdu. Olay yumruklaşmaya dönmeden önce her iki takım oyuncuları araya girdi.

Maçı kısa bir süre durdu. Hakemler her iki oyuncuya da sportmenlik dışı faul verdi.

 

İki faul daha aldı

 

Karşılaşmadaki gerginlik bu pozisyon sonrasında devam etti. Sinirlerine hakim olamayan Vessely peşpeşe 2 faul daha görünce 4 faule ulaştı. Fenerbahçe koçu Zeljko Obradoviç, Çek yıldızı hemen kenara aldı.

Sinirlerine hakim olamayan Vesely, kenara geldiğinde önce çöp kutusunu tekmeledi ardından ise sulara vurdu. 

 

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