Fenerbahçe, Altıntop transferini yalanladı

T24 - Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Hamit Altıntop ile transferi için anlaşıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.





Sarı-lacivertli kulübün ''Böyle bir görüşme olmadı'' başlıklı açıklamasında, bugün bazı gazetelerde Hamit Altıntop ile kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın görüşme yaptığının ve transfer konusunda anlaştığının iddia edildiğine vurgu yapılarak, şöyle denildi:





''Hamit Altıntop her takımın kadrosuna katmak isteyeceği yetenekli bir futbolcudur. Ancak, başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın herhangi bir tarihte Hamit Altıntop ile bir görüşmesi olmamıştır. Dolayısıyla söz konusu transfer iddiası kesinlikle doğru değildir.''